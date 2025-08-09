Más de 200 policías desplegados para el ingreso de los hinchas de Rosario Central a Tucumán

Un fuerte operativo de seguridad se puso en marcha este jueves para recibir a los hinchas de Rosario Central que arribaron a Tucumán con motivo del partido frente a Atlético, por la Copa de la Liga. Para esta cita, el club visitante vendió un total de 3.250 entradas: 3.000 generales y 250 plateas.

Desde las 9.30, la Policía de Tucumán, a través de la Unidad Regional Este (URE) y la Inspectoría Zonal II, desplegó móviles, motos y personal en rutas provinciales y nacionales para escoltar y controlar el ingreso de los simpatizantes. El punto de encuentro fue en Las Cejas, donde se concentraron las parcialidades antes de continuar el trayecto.

En total, el dispositivo cuenta con más de 200 efectivos y 80 vehículos identificados. Participan comisarías, jefaturas zonales, unidades especiales y vigías municipales de Banda del Río Salí, además de áreas como Infantería, Patrullas Motorizadas, Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Seguridad Vial y la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos del Este.

La cobertura incluyó puntos estratégicos como la rotonda de Los Ralos, accesos a La Florida, la rotonda de Luque y localidades clave en la Ruta Nacional 9 y rutas provinciales 306, 303 y 302.

El operativo, supervisado por el jefe de la URE, comisario general Carlos Daniel Ruiz, se extenderá hasta después del partido en el estadio Monumental José Fierro, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de todos los asistentes.