El próximo 7 de septiembre, Concepción se prepara para vibrar al ritmo de pedalazos y sonrisas: se presentó la tercera edición del Desafío Pueblo Viejo, una competencia de Rural Bike que llega con ganas de convertirse en un clásico del calendario tucumano. Con más de 800 ciclistas confirmados de distintos puntos del país, la carrera no solo promete tensión deportiva, sino también una genuina celebración comunitaria en plena naturaleza del sur de la provincia.

Organizado por Zona Deportiva y la Fundación Yo Quiero a Concepción, el Desafío Pueblo Viejo será la quinta parada de un campeonato de ocho etapas que se extenderá hasta noviembre de 2025. Esa continuidad y el volumen de participantes muestran cómo Tucumán se va posicionando como un destino elegido para eventos deportivos de envergadura: un combo ideal de paisaje, organización y pasión por el deporte.

La propuesta está pensada para todos: habrá modalidades competitivas para quienes buscan la adrenalina y el podio, y recorridos participativos para familias y ciclistas que desean disfrutar el paseo. Además, la inclusión es un pilar claro del evento: se incorporó una categoría para personas con discapacidad, lo que convierte al Desafío en una verdadera fiesta accesible y plural.

Más allá de la competencia, el impacto del Desafío Pueblo Viejo se siente en la vida local: reúne a deportistas, acompañantes y público general, dinamiza la economía regional y pone en valor los senderos y espacios naturales de Concepción. Para los tucumanos, eventos así refuerzan el orgullo regional y muestran al resto del país una provincia que apuesta fuerte al turismo deportivo.

En definitiva, el 7 de septiembre será una jornada de esfuerzo y compañerismo, de paisaje y ruedas girando: el Desafío Pueblo Viejo vuelve para celebrar el deporte, la inclusión y el espíritu comunitario, consolidando a Tucumán como un destino que sabe recibir y entusiasmar a quienes llegan con casco y ganas de pedalear.