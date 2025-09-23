En un encuentro que ratifica la contundencia del equipo en momentos decisivos, Real Madrid derrota a Levante gracias a un gol de Mastantuono, resultado que le permite afianzarse en la cima de la Liga de España. El tanto, surgido de una jugada colectiva bien trenzada, fue la clave para doblegar a un rival que ofreció resistencia pero careció de la profundidad necesaria para inquietar al arquero merengue; el triunfo suma puntos cruciales en la lucha por el título y muestra la solidez táctica y la eficacia ofensiva del conjunto madrileño.