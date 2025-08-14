Franco Mastantuonono, el joven jugador argentino, sorprendió a todos en su presentación con el Real Madrid al declarar sin dudar: “El mejor jugador del mundo es Lionel Messi”. Esta afirmación generó una mezcla de aplausos y un notable silencio entre los periodistas presentes, quienes quizás esperaban que nombrara a figuras como Cristiano Ronaldo o Alfredo Di Stéfano, íconos del club. A sus 18 años, Mastantuonono dejó claro su orgullo por su nacionalidad y su devoción hacia Messi, mencionando también a otros jugadores argentinos como Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Durante la conferencia, el exjugador de River Plate compartió que tuvo una conversación con Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, antes de unirse al Real Madrid. En sus palabras, subrayó: "Sí, es verdad que varios equipos se han interesado en mí y lo agradezco mucho, todos mis respetos para ellos." Esta charla con el director técnico fue significativa para él, quien expresó su admiración por la trayectoria de Luis Enrique, reconociendo su valía como entrenador.