Luego del triunfo de la Selección argentina Sub 20 ante Colombia por 1-0, en el que marcó el único gol de la noche en la semifinal del Mundial juvenil de Chile 2025, el delantero Mateo Silvetti aseguró que supieron “manejar cada encuentro” de camino a la final.

Además, el atacante del Inter Miami estadounidense, surgido de las inferiores de Newell’s, aseguró que son “merecedores de la final” ya que el grupo “lo buscó” desde el principio de la cita mundialista.

Con la victoria, el elenco dirigido por Diego Placente accedió a la final del Mundial Sub 20, a disputarse el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 horas ante Marruecos, que derrotó por penales a Francia en la otra semifinal.

Conforme con la clasificación a la final, y coronando un gran Mundial, en el que ya hizo tres goles, el atacante Mateo Silvetti elogió al plantel juvenil argentino por lo conseguido hasta el momento.

Acerca del partido, el atacante afirmó que ya sabían que “ningún rival es fácil”, aunque valoró que han sabido “manejar cada encuentro”.

En cuanto a sus compañeros, Silvetti aseguró que vienen de “muchos días de preparación” y que son “merecedores de la final”, ya que Argentina es “un país muy rico en cuanto a jugadores”, siendo capaces de jugar y rendir “tanto los titulares como los suplentes”.

Con atajadas fundamentales para mantener el arco en cero y colaborar con la clasificación nacional, el guardameta Santino Barbi comentó tener una felicidad “imposible de explicar”.

El guardameta destacó la posibilidad de “representar al país y poder llevarlo a la final del mundo”, y aseguró estar “contento por haber ayudado” a la clasificación.

Analizando el partido, Barbi fue quien compartió conceptos más interesantes. “Ellos arrancaron con una presión muy intensa que no nos dejaba hacer nuestro juego”, opinó el “1” sobre la primera parte, afirmó que hubo ajustes tácticos en el primer tiempo y que, después de los primeros 10 minutos del complemento, “el equipo se fue encontrando, pudo hacer el gol y cerrar el partido”.

En cuanto a los errores que puede cometer un arquero juvenil, en su caso un único fallo ante Australia, el juvenil de Talleres demostró su madurez al asegurar que “el error puede pasar, es algo que se trabaja y se entrena”, reflexionando que su puesto “se condena mucho por el error”.

Por último, el mediocampista de Boca Milton Delgado dijo que fue un partido “duro” y remarcó que se caracterizó por tener abuso de la “segunda pelota y el juego por afuera”.

En cuanto al grupo, el juvenil del “Xeneize” marcó que se encuentra “unido y tirando para el mismo lado”, además de agradecer la posibilidad de jugar ante sus familiares, que se acercaron a Chile para verlo. /NA