La Selección Argentina se enfrenta con Venezuela en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido, que representa el último oficial en el país que disputará Lionel Messi, se juega en el estadio Monumental.

La apertura del marcador llegó luego de una recuperación de Leandro Paredes en la mitad de la cancha y una posterior asistencia para Julián Álvarez que enganchó dentro del área y habilitó a Lionel Messi que con una exquisita definición puso el 1 a 0 para la Scaloneta.

Los dirigidos por Lionel Scaloni estiraron la ventaja luego de un desborde de Nicolás González (ingresó en el segundo tiempo) que lanzó el centro y con un cabezazo Lautaro Martínez (también entró en la segunda parte) mandó al pelota al fondo de la red para el 2 a 0.

La Selección Argentina siguió dominado y cayó el tercero después de una extraordinaria jugada colectiva que incluyó 24 pases seguidos y luego Thiago Almada habilitó a Lionel Messi para que el capitán decore el resultado: 3 a 0 y goleada en el Monumental.

Formaciones Argentina vs Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Franco Mastantuono, Rodrigo de Paul, Leando Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.