Inter Miami logró el pase a la final de la Leagues Cup con otra actuación brillante de Lionel Messi, quien revirtió un resultado adverso y volvió a ser la figura. Pero, pese al festejo, parte de la atención se la llevó la Selección argentina: el rosarino confirmó que el próximo partido ante Venezuela será su último encuentro como local en Eliminatorias Sudamericanas.

“Sí, va a ser especial, muy especial, porque es el último partido de Eliminatorias en Argentina. No sé si después habrá amistosos u otros partidos, pero ese seguro que lo voy a vivir de una forma distinta”, dijo Messi en una entrevista con la transmisión oficial del torneo. “Por eso van a estar conmigo mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y toda la familia que pueda. Lo vamos a disfrutar así. Después no sé qué pasará”, agregó el capitán albiceleste de 38 años.

El duelo ante Venezuela será el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Qué partidos le quedan a Messi con la Selección

Aunque será su último encuentro oficial como local por Eliminatorias, no será el último con la camiseta de la Selección Argentina. Cuatro días después, el 9 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni visitará a Ecuador en el Monumental de Pichincha, por la última jornada de la clasificación sudamericana.

Luego de completar las Eliminatorias, la AFA tiene previsto organizar una serie de amistosos internacionales en octubre y noviembre, como parte de la preparación para la Copa del Mundo. Entre el 6 y el 14 de octubre, la Selección realizará una gira por Estados Unidos (rivales y sedes a confirmar), y en noviembre se presentará en Angola y la India, en el marco de la fecha FIFA.

También se baraja una nueva edición de la Finalissima frente a España, como duelo entre los campeones de América y Europa. El partido está proyectado para marzo de 2026, siempre que la Roja logre clasificarse al Mundial. Las sedes posibles son Londres, Qatar y Arabia Saudita.

Cómo se encuentra Messi físicamente

Durante la entrevista post partido, Messi también habló de su estado físico tras regresar de una molestia. “Desde que volví ante los Galaxy sentía una incomodidad. No estaba cómodo. Me preparé para estar en este partido porque era clave. El rival nos había ganado los dos partidos del año, fue difícil”, explicó. “En el primer tiempo tenía un poco de miedo, pero en el segundo me solté más. Me siento bien, terminé cansado como todos. Mucho calor, mucha humedad, lo de siempre”, añadió.

Sobre el presente del equipo dirigido por Gerardo Martino, Messi destacó: “Este grupo compite. Lo demostramos. En la Concachampions quedamos afuera en semis con Vancouver, pero esta Leagues Cup dijimos que la íbamos a pelear. Me perdí algunos partidos, pero el grupo se sacrificó muchísimo”.

La final que se le viene a Inter Miami

Con el pase asegurado, Inter Miami disputará la final de la Leagues Cup el próximo domingo 31 de agosto a las 21, frente a Seattle Sounders, que eliminó a LA Galaxy. El encuentro será en el estadio Lumen Field.

Messi también valoró el triunfo en el clásico ante Orlando City, rival con el que había perdido en la MLS: “Siempre es especial jugar un clásico. Tienen un equipo trabajado, un técnico que lleva años y buenos jugadores. Era una pequeña revancha para nosotros y pudimos ganar. Fue especial”, concluyó.