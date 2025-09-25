Messi hizo historia en la MLS: batió un nuevo récord y clasificó al Inter Miami a los playoffs

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la Major League Soccer (MLS). En la noche del miércoles, el capitán del Inter Miami fue la gran figura en la goleada por 4-0 frente al New York City FC, al marcar dos goles y dar una asistencia que selló la clasificación de su equipo a los playoffs.

Con esta actuación, el rosarino alcanzó las 37 participaciones en goles en lo que va de la temporada (24 tantos y 13 asistencias), una marca inédita en la historia de la liga. Así, se convirtió en el primer jugador en superar las 35 contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas en la MLS.

Messi, cada vez más histórico en Estados Unidos

Además de consolidar su impacto individual, Messi igualó a Josef Martínez y Zlatan Ibrahimovic en el tercer puesto histórico de participaciones en goles en una sola temporada. Por delante solo están Carlos Vela, quien ostenta el récord absoluto con 49 contribuciones, y otro registro de Vela con 38.

Con cinco partidos aún por disputarse en la fase regular, Messi tiene margen para seguir agrandando sus números y escalar posiciones en el ranking histórico.

La racha positiva de Messi coincide con un gran momento colectivo del equipo dirigido por Javier Mascherano. Tras la dura caída por 3-0 ante Charlotte FC el pasado 13 de septiembre, Las Garzas encadenaron tres victorias consecutivas frente a Seattle Sounders, DC United y New York City FC, resultados que aseguraron su segunda clasificación seguida a la postemporada.

En esos tres encuentros, Messi fue decisivo: aportó cinco goles, tres asistencias y fue clave para mantener al Inter Miami en la pelea por el Supporters’ Shield, el trofeo que premia al mejor equipo de la fase regular.

Actualmente, Inter Miami suma 55 puntos (16 victorias, 6 derrotas y 7 empates) y se ubica por detrás del Philadelphia Union (60) y el FC Cincinnati (58), aunque con dos partidos menos que ambos, lo que lo mantiene con chances reales de alcanzar la cima.

El posteo de Messi tras la goleada de Inter Miami