Este miércoles, Inter Miami puso primera marcha en el marco de la Leagues Cup 2025. Lo hizo en el mismísimo Chase Stadium, encontrándose frente a frente con Atlas de México por la primera fecha del mencionado certamen continental. Y, como no podía ser de otra manera, Lionel Messi fue protagonista excluyente.

Es que el inagotable astro argentino de 38 años de edad fue la gran figura que tuvo el equipo comandado estratégicamente por Javier Mascherano. Primero para asistir a Telasco Segovia en el 1-0 parcial y posteriormente para hacer lo propio con Marcelo Weigandt en el 2-1 definitivo.

Pero lo más llamativo llegó después, en el momento de la celebración del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y con pasado tanto en Barcelona y Paris Saint-Germain. Es que La Pulga festejó el tanto de Weigandt gritando en la cara de Matías Cóccaro.

El oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, no dudó en ir a buscar al delantero uruguayo de pasado en Huracán. Acto seguido, el Zorro respondió asintiendo con la cabeza, como reconociendo que la reacción del argentino fue totalmente entendible.

Se trató de un partido con muchos condimentos, ya que, al mismo tiempo, representó el debut oficial de Rodrigo De Paul como jugador de Inter Miami. De hecho, el mediocampista que llegó desde Atlético de Madrid estuvo desde el pitazo inicial.

Después de gritarle el gol en la cara, el inesperado gesto de Messi con Matías Cóccaro

“¡Andá a buscar el segundo! ¡Andá a buscar el segundo!“. Fue lo que Lionel Messi le decía a Matías Cóccaro en un inicio de la Leagues Cup donde Inter Miami venció por 2-1. El delantero uruguayo hablaría en zona mixta de la polémica vivida en La Florida y del gol que el rosarino le gritaría en la cara. Todo queda en la cancha.

“Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros ‘vamos a buscar el segundo, vamos a buscar el segundo’…Cuando hicieron el segundo gol, Leo lo festejó eufóricamente, justo delante de mí…Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y no sé qué edad tiene, con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando”, análisis de un Matías Cóccaro que se quedó con el mayor de los premios al final de la contienda…La camiseta de Messi.

El pedido de disculpas de Messi fue aceptado por Matías Cóccaro. Se trata de una jornada donde nuevamente se dejó en claro que todo queda en la cancha y que el deseo de ganar de tanto uruguayo como argentino se encuentra más que vigente. Ahora mismo La Pulga solo tiene la cabeza puesta en intentar buscar su segunda edición de la Leagues Cup.

“Y la verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así… La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca”, más reflexiones de un Matías Cóccaro que en zona mixta se deshizo en elogios a la figura del argentino. /Bola Vip