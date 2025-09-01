Messi perdió la final de la Leagues Cup, el Inter Miami cayó 3 a 0 ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura derrota 3 a 0 ante Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup. El 10, que en las próximas horas viajará para sumarse a la Selección argentina, no pudo sumar un nuevo título en la competencia que ya había ganado en 2023.

El encuentro se disputó en el estadio Lumen Field de Seattle y el costarricense Juan Gabriel Calderón fue el encargado de impartir justicia.

Los autores de los goles para el equipo que tiene al argentino Pedro de la Vega en sus filas fueron Osaze De Rosario, Alex Roldán (penal) y Paul Rothrock.

Fue un partido caliente, que incluyó un cruce entre argentinos, con Messi y de Paul de un lado, y De la Vega del otro. Luego del pitazo final, la tensión fue en aumento y hubo insultos y empujones en el medio de la cancha. El episodio no pasó a mayores y tras algunos minutos todo se calmó.

El astro argentino no pudo levantar su tercer trofeo con Inter Miami, tras ganar la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024. / TN