El Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura derrota 3 a 0 ante Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup. El 10, que en las próximas horas viajará para sumarse a la Selección argentina, no pudo sumar un nuevo título en la competencia que ya había ganado en 2023.

El encuentro se disputó en el estadio Lumen Field de Seattle y el costarricense Juan Gabriel Calderón fue el encargado de impartir justicia.

Messi perdió la final de la Leagues Cup, el Inter Miami cayó 3 a 0 ante Seattle Sounders

Los autores de los goles para el equipo que tiene al argentino Pedro de la Vega en sus filas fueron Osaze De Rosario, Alex Roldán (penal) y Paul Rothrock.

Fue un partido caliente, que incluyó un cruce entre argentinos, con Messi y de Paul de un lado, y De la Vega del otro. Luego del pitazo final, la tensión fue en aumento y hubo insultos y empujones en el medio de la cancha. El episodio no pasó a mayores y tras algunos minutos todo se calmó.

El astro argentino no pudo levantar su tercer trofeo con Inter Miami, tras ganar la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024. / TN