La ausencia de Miguel Ángel Russo en la práctica de Boca por estudios médicos encendió nuevamente la inquietud entre los hinchas. El entrenador, que el lunes había recibido atención por un cuadro de deshidratación tras el empate ante Central Córdoba en la Bombonera, volvió a someterse a controles programados y no pudo estar al frente del entrenamiento de este miércoles; su lugar lo ocupó el ayudante de campo Claudio Úbeda.

Según informaron desde el club y medios deportivos, los estudios de este miércoles ya estaban previstos y el cuerpo médico del Xeneize estaba al tanto. Tras la deshidratación del lunes, que requirió la administración de suero y dejó a Russo estabilizado, se había informado que retomaría sus funciones al día siguiente. No obstante, el cronograma de nuevos análisis motivó su internación breve: las fuentes consultadas indicaron que el entrenador pasaría la noche en la clínica y que se prevé su alta y regreso a su domicilio para el jueves.

En el entorno de Boca destacan que la situación está siendo seguida con cautela y que las medidas obedecen a un control médico rutinario más que a una complicación aguda. Dentro del plantel y del cuerpo técnico se mantiene la normalidad en las tareas diarias: Úbeda comandó la práctica y el equipo continuó con la programación habitual en el predio, con el objetivo de no alterar la preparación deportiva.

Para la afición, sin embargo, cada ausencia genera especulaciones y preocupación. La dirigencia y los encargados de salud del club buscaron transmitir tranquilidad, subrayando que los pasos dados responden a protocolos médicos y a un seguimiento detallado del estado de salud del entrenador. La expectativa ahora se centra en el alta prevista para el jueves y en la vuelta de Russo a la conducción del plantel, algo que los allegados consideran probable si los resultados de los estudios mantienen el curso esperado.