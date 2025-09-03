Miguel Ángel Russo fue internado por una infección urinaria

Miguel Ángel Russo quedó internado por precaución en un centro de alta complejidad de Belgrano luego de que le diagnosticaran una infección urinaria. El estado de salud del entrenador de Boca genera preocupación entre los hinchas.

Si bien desde el club de la Ribera no dieron un comunicado oficial, los periodistas que cubren la actualidad del equipo aseguraron que había llegado hasta la clínica a las 8.30 para hacerse una serie de chequeos de rutina por la enfermedad que transita hace ya algunos años.

“Va a quedar internado por un mínimo de 24 horas”, explicaron en TyC Sports sobre el DT de Boca, que está acompañado por sus familiares.

El diagnóstico inicial es una infección urinaria que fue detectada a partir de un estudio de orina. El DT debió quedarse en observación por decisión de los médicos y le administraron un antibiótico por suero.

“Si mañana transcurre bien el día, la idea es que se vaya a su domicilio y continúe con un tratamiento ambulatorio”, informaron y precisaron que Russo está estable, en una sala común.

Al mismo tiempo, el mencionado medio aseguró que estos estudios son rutinarios para Russo y que la semana pasada los había superado sin problemas.

Este miércoles, el Xeneize regresará a los entrenamientos. Russo no podrá ir a Boca Predio y se espera que su ayudante Claudio Úbeda esté al frente de los trabajos. /TN