Miguel Ángel Russo recibió el último adiós en el cementerio de Pilar

Después de un multitudinario velatorio, que se extendió desde la mañana del jueves, el cuerpo de Miguel Ángel Russo fue retirado hoy de la Bombonera para su cremación en el cementerio de Pilar.

Pasadas las 10:15, el coche fúnebre con los restos del DT de Boca dejó el estadio ubicado en Brandsen 805 y encabezó el cortejo que recibió un respetuoso aplauso de los hinchas que se acercaron al lugar para darle un último homenaje.

“Lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida”, cantaron los fanáticos en reconocimiento a un entrenador que asumió con admirable compromiso su responsabilidad en el club hasta el último día que se lo permitió su enfermedad.

El velatorio de Russo congregó a dirigentes, técnicos, jugadores, actores del fútbol en general y miles de hinchas de diversas camisetas desde su inicio a las 10:00 del jueves 8.

Este viernes, el club permitió una última despedida a la familia tras cancelar las dos horas que estaban previstas inicialmente como parte de la ceremonia pública.

El cuerpo de Russo será cremado en el cementerio de Pilar y parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, en honor al deseo que el entrenador le transmitió al presidente del club, Gonzalo Belloso.

El presidente de Rosario Central contó cómo fueron las últimas horas de Miguel Ángel Russo

“Sabíamos que estaba mal y fuimos a su casa. Nos pusimos a disposición de su señora y su hijo. En el momento final estábamos buscando un cura y gracias a la AFA, a la hora teníamos a uno ahí que le dio la bendición, con todos rodeándolo. El padre dijo varias cosas muy lindas y después de que terminamos de rezar el Padre Nuestro... ahí falleció Miguel”, relató Belloso.

“(Claudio) Tapia me pidió ser la primera persona en saber apenas falleciera. Miguel murió a las 19:00 y a las 19:01 lo llamé porque estaba muy pendiente”, agregó.

El hijo de Miguel Ángel Russo jugará para Tigre el partido de esta tarde frente a Newell’s

Pese a que el club rosarino ofreció postergar el encuentro, previsto para este viernes a las 18.30, Ignacio Russo no aceptó y se puso a disposición del entrenador del Matador, Diego Dabove. “Si no juego, (Miguel Ángel Russo) se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía (por hoy) salgo para Rosario”, afirmó en diálogo con radio La Red. /TN