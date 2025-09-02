Este martes, Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, se sometió a estudios en un centro de alta complejidad de la zona de Belgrano, un hecho que inmediatamente despertó especulaciones entre los hinchas y los medios. La presencia del entrenador, de 69 años, en la clínica generó inquietud por su estado de salud y reavivó el interés público sobre la evolución de la enfermedad que viene atravesando.

Desde la institución xeneize no se emitió un comunicado formal que detalle los motivos del ingreso ni los resultados de los análisis; sin embargo, los periodistas que siguen el día a día del club indicaron que los exámenes habrían sido de control, vinculados al seguimiento de su cuadro clínico. En paralelo, la señal TyC Sports informó que el técnico podría presentar una infección urinaria, motivo por el cual habría concurrido a la clínica. Según esa versión, la infección sería la causa inmediata de la consulta, aunque no se descartó que forme parte de un conjunto de problemas de salud que requieren vigilancia.