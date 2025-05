Miguel Ángel Russo ya dejó el Nuevo Gasómetro tras despedirse del plantel y negociar su desvinculación de San Lorenzo. La idea es que el entrenador rescinda su contrato con el Ciclón y quedé así libre para afrontar su tercer ciclo como entrenador de Boca.

La traba que aparece en el horizonte cercano es que el DT tiene varios sueldos adeudados en el club de Boedo, pero, a la vez, se encuentra con contrato vigente hasta fin de año. Ante estas circunstancias, ambas partes deberán llegar a un acuerdo para que la salida finalmente se dé algo que desde el Xeneize esperan que suceda.

La derrota ante Platense por las semifinales del Torneo Apertura fue la última función de Russo como entrenador de San Lorenzo. Sin compromisos a la vista tras la postergación del duelo de Copa Argentina, antes de entrar en licencia, el plantel cuervo se acercó esta mañana al Bajo Flores solo para despedirse del entrenador.

El presidente de San Lorenzo arremetió contra Russo

Julio Lopardo, presidente interino del Ciclón, no ocultó su disgusto con el accionar del experimentado DT. El mandatario que reemplaza a Marcelo Moretti manifestó su fastidio por la decisión de Russo en plena competencia.

"Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo, nada más, y hoy se vino a despedir del plantel. No sé si va a Boca, me molestaron las versiones, pero veremos si va a Boca. Son versiones todavía, así que no sé. Vamos a ver lo que pasa", explicó Lopardo.

El mandatario enfatizó "Yo le pregunté el viernes sobre las versiones que nos hicieron mucho daño, y me dijo que no, que no había hablado. Ayer le pregunté lo mismo y le creí". En la misma línea añadió "Si lo veo en Boca me voy a dar cuenta que no me dijo la verdad y lo lamento por él, porque me parece que es un hombre que tuvo una trayectoria impecable que hasta altura de la vida que pase esto no es bueno", horas más tarde.