Miles de ciclistas se preparan para el Trasmontaña 2025 en Tucumán

Cada año, en el corazón de San Javier, se celebra un evento que reúne a amantes del ciclismo de montaña de todo el país y más allá: el Rally Trasmontaña de Mountain Bike. En este 2025, los días 15, 16 y 17 de agosto, La Sala se transformará en un verdadero festival de adrenalina y camaradería, donde se espera que unas 10.000 personas se reúnan para disfrutar de la pasión por el deporte y la naturaleza . Organizado por SENDA-S, el Rally Trasmontaña no es solo una competencia; se ha convertido en una tradición que abraza a la comunidad y al turismo provincial.

Desde sus inicios, ha crecido tanto en popularidad como en reconocimiento, convirtiéndose en uno de los eventos más destacados de Latinoamérica. Este año, el rally promete no solo un espectáculo impresionante, sino también un impacto positivo en la economía local. La ocupación hotelera en localidades cercanas como San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Raco y El Cadillal alcanzará cifras récord, generando empleo y fomentando el desarrollo de pequeños comercios y servicios turísticos. Pero lo más emocionante de este rally es la experiencia que ofrece.

Los participantes, que vienen de diferentes provincias argentinas y de países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil, vivirán momentos únicos mientras recorren paisajes naturales de extraordinaria belleza. La organización ha realizado mejoras logísticas, como cambiar el punto de largada para facilitar el acceso a los ciclistas y sus acompañantes. Esto no solo optimiza la experiencia, sino que también refuerza el compromiso de hacer del evento un espacio más accesible y disfrutable para todos. Hasta el momento, ya hay alrededor de 2.500 inscriptos, y se espera que la cifra supere los 3.000 antes del cierre de inscripciones .

¡Qué emocionante saber que miles de personas se preparan para pedalear juntas en esta aventura! El Rally Trasmontaña, con su formato en parejas, no solo desafía las habilidades técnicas de los ciclistas, sino que también fomenta el compañerismo y la conexión con la naturaleza. Así que, si estás buscando un plan para esos días, no dudes en sumarte. Ya seas un espectador o un participante, el Rally Trasmontaña promete ser una celebración del deporte, la amistad y el esplendor natural de Tucumán. Ven a ser parte de esta fiesta, donde cada pedalada cuenta una historia y cada rincón ofrece una vista que te dejará sin aliento. ¡Te esperamos en La Sala para vivir una experiencia inolvidable!