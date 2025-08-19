En la mañana del 31 de agosto, Monteros volverá a vestirse de aventura: se disputa la 24.ª Trepada al Indio, esa carrera que ya forma parte del pulso deportivo de Tucumán y que convoca, edición tras edición, a cientos de corredores y ciclistas ávidos de desafío.

El punto de encuentro será el Gimnasio Municipal —Leandro Aráoz y Domingo Aráoz—, desde donde partirán historias, esfuerzo y compañerismo a lo largo de senderos y rutas que atraviesan paisajes que invitan a pedalear y a correr con el alma abierta. La propuesta es tan variada como atractiva: modalidades de pedestrismo, mountain bike y ciclismo de ruta, con recorridos pensados para todos los niveles.

Para quienes buscan medir fuerzas al máximo están las distancias competitivas: pedestrismo 30K, pedestrismo 10K y MTB 37K. Y para quienes quieran sumarse por la experiencia y el disfrute, las opciones participativas —pedestrismo 3K, MTB 30K y ciclismo ruta 30K— prometen un recorrido accesible y emocionante.

Como señal de compromiso con la inclusión, la Trepada al Indio mantiene su categoría especial para personas con discapacidad, garantizando que el deporte siga siendo una puerta abierta para todos. Las inscripciones ya están abiertas: los interesados pueden registrarse en https://www.cronobottiming.com/trepada-al-indio-2025.

Si te atrae la mezcla de paisaje, adrenalina y camaradería, anotate: Monteros te espera para escribir una nueva página de esa clásica Trepada, donde cada kilómetro es una invitación a superarse y a disfrutar del deporte compartido.