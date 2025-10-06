Marcelo Moretti volverá a ejercer como presidente de San Lorenzo luego de que la Cámara Civil hiciera lugar a la medida cautelar que presentó y definiera que «la supuesta acefalía del club fue irregular» y que el proceso «debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al estatuto».

Después de que, a mediados de septiembre, se declarara la acefalía por las renuncias de la mitad más uno de la Comisión Directiva, que obligaba a formar un gobierno de transición, Moretti había pedido ante la Justicia la nulidad de la asamblea porque sostenía que había irregularidades en la convocatoria y que la cantidad de renuncias no alcanzaría para dejar la CD sin efecto.

La Justicia, al igual que había ocurrido tiempo atrás cuando dio el visto bueno para que retomara sus funciones tras la licencia, revocó el fallo en primera instancia y decretó que debe volver a convocarse la reunión de la Comisión Directiva bajo la presidencia de Moretti. A su vez, suspendió la convocatoria a asamblea extraordinaria, hasta tanto la reunión de la CD sea convocada por el mandatario.

En concreto, la Cámara entendió que Moretti fue desplazado sin que se cumplieran los pasos que indica el estatuto del club y le dio la derecha al dirigente, quien argumentó que la acefalía no era real porque había suplentes disponibles para ocupar los cargos vacantes .

La nueva reunión de la Comisión Directiva deberá ser convocada por el presidente en un plazo de 15 días, bajo estatuto y con la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Moretti podrá reasumir, aunque en el club están evaluando cómo proceder por las vías legales porque consideran que se actuó correctamente. Además, sostienen que otra vez la Justicia falla en contra antes de un partido de local, con todo lo que eso conlleva. /TyC