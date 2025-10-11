Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a México en busca de las semifinales

La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta a su par de México este sábado, en el marco del partido por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con televisación de Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia de forma perfecta, luego de conseguir tres victorias en la fase de grupos, para quedarse con la zona con puntaje ideal, e imponerse con superioridad en cuartos de final ante Nigeria, por 4-0 con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por dos) y Mateo Silvetti.

Por su parte, México finalizó segundo en el Grupo C, por detrás de Marruecos, con cinco puntos producto de empatar 2-2 contra Brasil y también ante España, y de vencer a los marroquíes 1-0. En octavos goleó 4-1 a Chile, el conjunto anfitrión.

Si el equipo nacional logra avanzar a semifinales, se enfrentará al ganador del cruce entre España y Colombia.

Formaciones de Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub-20

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Arce.

Datos de Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20

Hora: 20:00

TV: D Sports y Telefe

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Cómo ver en vivo Argentina vs. México

La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. /Minutouno