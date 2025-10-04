Mundial Sub 20: la Selección Argentina, ya clasificada, cierra la fase de grupos ante Italia

La Selección Argentina Sub 20 juega este sábado ante Italia por la fecha 3 del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente debutó con una victoria ante Cuba y logró el pasaje anticipado a octavos de final con una goleada ante Australia. Frente a Italia intentará quedarse con el primer puesto.

Probables formaciones de Argentina vs Italia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Cómo ver en vivo Argentina vs Italia

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go. /Noticias Argentinas