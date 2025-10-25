Murió un hincha de Belgrano tras chocar su auto contra un camión

Un joven de 20 años, que regresaba del partido de Belgrano ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, murió al chocar su auto contra un camión en la ruta nacional 9, cerca de la localidad santafesina de Cañada de Gómez.

La tragedia ocurrió alrededor de las 8:00, cuando el simpatizante del “Pirata”, identificado como Matías Pérez y que manejaba un Volkswagen Fox en el que viajaba junto a otros dos cordobeses, impactó con el rodado de gran porte y falleció en el acto.

Los demás ocupantes sufrieron lesiones de consideración, debieron ser retirados del vehículo por los bomberos y se determinó su derivación a un Hospital San José de la zona.

En este contexto, el equipo dirigido por Ricardo “Ruso” Zielinksi emitió un comunicado en sus redes sociales donde expresa sus condolencias con la familia y amigos de la víctima.

“El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D.”, manifestó la institución en su cuenta de X. /Noticias Argentinas