El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó este martes una conferencia de prensa en la que explicó el descargo formal que la institución presentó ante la Conmebol. Las declaraciones se dan luego de la barbarie en el estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que derivaron en la cancelación del partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A más de una semana de los hechos, la institución de Avellaneda envió a la sede de Luque toda la documentación para evitar sanciones graves e incluso la posibilidad de una expulsión del certamen continental. El descargo enviado al máximo organismo del fútbol sudamericano incluyó 40 horas de grabaciones, 12 anexos con documentación y pruebas, así como material fotográfico y fílmico.

Las frases destacadas de Grindetti