Néstor Grindetti presentó su descargo y afirmó “Fuimos víctimas, no responsables”
El presidente del club brindó este martes una conferencia de prensa en la que explicó la defensa que la institución presentó ante la Conmebol. Además, apuntó contra la barra chilena.
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó este martes una conferencia de prensa en la que explicó el descargo formal que la institución presentó ante la Conmebol. Las declaraciones se dan luego de la barbarie en el estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que derivaron en la cancelación del partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
A más de una semana de los hechos, la institución de Avellaneda envió a la sede de Luque toda la documentación para evitar sanciones graves e incluso la posibilidad de una expulsión del certamen continental. El descargo enviado al máximo organismo del fútbol sudamericano incluyó 40 horas de grabaciones, 12 anexos con documentación y pruebas, así como material fotográfico y fílmico.
Las frases destacadas de Grindetti
- “Independiente cumplió de manera rigurosa con todas las obligaciones y medidas impuestas por Conmebol. De ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro.”
- “Emitimos un informe demostrando que Independiente no fue responsable, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados.”
- “El reglamento de Conmebol asigna al organizador la responsabilidad del evento, pero eso no significa que el club haya sido responsable de los actos violentos ni de la suspensión del partido.”
- “El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante, como lo acreditan los informes del árbitro.”
- “Independiente cumplió con todas sus obligaciones, pero no puede reemplazar las funciones de las fuerzas de seguridad.”