El regreso que pocos esperaban se hará realidad: Nicolás Sánchez, uno de los grandes símbolos del rugby tucumano y figura histórica del seleccionado argentino, volverá a vestir la camiseta de Tucumán Lawn Tennis. El apertura, que se había despedido del rugby en 2024 tras consagrarse campeón del Torneo Nacional de Clubes con el “Benjamín”, reaparecerá este sábado cuando su equipo enfrente a Jockey Club, desde las 16.30.

La noticia, confirmada por el propio club mediante una publicación en redes sociales, desató rápidamente revuelo y entusiasmo entre los hinchas. Sánchez, quien puso pausa a una carrera brillante que incluyó pasos por Jaguares y el seleccionado argentino, volvió a sumarse a los entrenamientos durante la semana y sorprendió por su decisión de regresar a las canchas.

El entrenador René Sueldo contó cómo se dio la incorporación: “Fue a entrenar en la semana, tenía ganas, se le notaba, y charlamos entre todos y se dio. No sé realmente sus sentimientos y pensamientos, pero a nosotros nos genera una energía muy buena”. Esa energía, según el cuerpo técnico y los compañeros, puede resultar clave en un plantel que busca sostener la intensidad y el espíritu competitivo que lo llevó a la cima del rugby argentino.

Sánchez se despidió de Lawn Tennis de la mejor manera posible: levantando el trofeo del Nacional de Clubes 2024 tras vencer a Alumni en una final memorable en La Caldera del Parque. Su retorno, aunque inesperado, llega en un momento emotivo para el club y la región: la presencia del “10” más emblemático de la institución siempre despierta emociones y expectativa.

Mañana, el “Benjamín” volverá a ver a su ídolo en la cancha. Nadie sabe si será por un solo partido o el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, pero lo cierto es que la vuelta de Nico Sánchez renueva la ilusión y devuelve al rugby tucumano una imagen potente: la del héroe local jugando donde todo comenzó.