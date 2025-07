Nuevas medidas en el fútbol argentino: cambios en el VAR y más.

La Liga Profesional del Fútbol Argentino anunció que, desde la tercera o cuarta fecha del Torneo Clausura que comenzará mañana, los árbitros comunicarán públicamente sus decisiones tras revisar el VAR.

Lo harán a través del sistema de audio de los estadios, para que tanto el público como los jugadores conozcan de inmediato el motivo del fallo.

Rapallini aclaró que la implementación no será inmediata

Se trata de una práctica que ya es aplicada en torneos internacionales y que recientemente pudo observarse en el Mundial de Clubes. Ahora, el fútbol argentino se sumará a esta tendencia que busca mayor transparencia y mejor comunicación con los espectadores.

Fernando Rapallini, gerente técnico de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, aclaró que la implementación no será inmediata.

“No se hará desde la primera fecha porque no sería lógico que se aplique en algunos estadios sí y en otros no”, justificó.

La regla de las pelotas múltiples, otra novedad

A partir del nuevo torneo, el fútbol argentino incorporará la regla de las pelotas múltiples, tal como ya sucede en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Consiste en disponer 12 balones ubicados sobre conos alrededor del campo de juego, para que sean los propios futbolistas quienes los tomen cuando el juego lo requiera.

Los alcanzapelotas seguirán presentes, pero ya no podrán entregar la pelota directamente a los jugadores. Su única función será colocar los balones en los conos designados.

En caso de que esta normativa no se cumpla correctamente, se aplicarán apercibimientos e incluso expulsiones a quienes interfieran con su ejecución.