Nueve equipos argentinos juegan su continuidad en la Copa Libertadores y Sudamericana
Arranca una semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán los clasificados a los cuartos de final de ambos torneos y la expectativa es máxima.
Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.
En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.
Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores
|MARTES 19 DE AGOSTO
|COPA LIBERTADORES
|PARTIDO DE IDA
|19.00 HS
|Vélez vs Fortaleza
|Empate 0-0
|21.30 HS
|Racing vs Peñarol
|Ganó Peñarol 1-0 -
|MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
|19.00 HS
|Estudiantes vs Cerro Porteño
|Ganó Estudiantes 1-0
|JUEVES 21 DE AGOSTO
|21.30 HS
|River vs Libertad
|empataron 0-0 -
Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana
|MARTES 19 DE AGOSTO
|COPA SUDAMERICANA
|PARTIDO DE IDA
|19.00 HS
|Huracán vs Once Caldas
|ganó Once Caldas 1-0
|MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
|21.30 HS
|Independiente vs Universidad de Chile
|Ganó U. de Chile 1-0 -
|JUEVES 21 DE AGOSTO
|19.00 HS
|Godoy Cruz vs Atlético Mineiro
|Ganó Atl. Mineiro 2-1
|21.30 HS
|Lanús vs Central Córdoba
|Ganó C. Córdoba 1- 0