Arranca una semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán los clasificados a los cuartos de final de ambos torneos y la expectativa es máxima.

Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

Nueve equipos argentinos juegan su continuidad en la Copa Libertadores y Sudamericana

En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

MARTES 19 DE AGOSTOCOPA LIBERTADORESPARTIDO DE IDA
19.00 HSVélez vs Fortaleza Empate 0-0
21.30 HSRacing vs PeñarolGanó Peñarol 1-0 -
MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO  
19.00 HSEstudiantes vs Cerro PorteñoGanó Estudiantes 1-0 
JUEVES 21 DE AGOSTO  
21.30 HSRiver vs Libertadempataron 0-0 -

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

MARTES 19 DE AGOSTOCOPA SUDAMERICANAPARTIDO DE IDA
19.00 HSHuracán vs Once Caldasganó Once Caldas 1-0
MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO  
21.30 HSIndependiente vs Universidad de ChileGanó U. de Chile 1-0 -
JUEVES 21 DE AGOSTO  
19.00 HSGodoy Cruz vs Atlético MineiroGanó Atl. Mineiro 2-1
21.30 HS Lanús vs Central CórdobaGanó C. Córdoba 1- 0