Nueve equipos argentinos juegan su continuidad en la Copa Libertadores y Sudamericana

Arranca una semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán los clasificados a los cuartos de final de ambos torneos y la expectativa es máxima.

Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

MARTES 19 DE AGOSTO COPA LIBERTADORES PARTIDO DE IDA 19.00 HS Vélez vs Fortaleza Empate 0-0 21.30 HS Racing vs Peñarol Ganó Peñarol 1-0 - MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO 19.00 HS Estudiantes vs Cerro Porteño Ganó Estudiantes 1-0 JUEVES 21 DE AGOSTO 21.30 HS River vs Libertad empataron 0-0 -

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana