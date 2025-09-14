Obligado a ganar: San Martín enfrenta a Atlanta en La Ciudadela

Con el objetivo principal de volver a sumar de a tres unidades, San Martín enfrenta un compromiso de riesgo ante Atlanta, que llega a Tucumán en condición de escolta del líder de la Zona A, Deportivo Madryn.

El duelo ante el Bohemio, válido por la fecha 31 de la Primera Nacional, se jugará esta noche a partir de las 20 horas en el estadio de La Ciudadela y contará con el arbitraje de Felipe Viola.

Los dirigidos por Mariano Campodónico hace tres jornadas que no pueden festejar una victoria y, además, padecen una sequía de goles: suman tres encuentros sin anotar tantos. Con esa urgencia, el local se medirá ante los de Villa Crespo e intentará escalar posiciones en la tabla, donde quedó por ahora relegado al sexto lugar.

“No me voy a ir porque algunos resultados no se den”

En los pasillos de La Ciudadela retumba la idea de que lo anímico es tan importante como la táctica. Mariano Campodónico lo dejó claro: “Pasa un poco por todo: por corregir errores futbolísticos y también por ser más sólidos desde la mitad de la cancha hacia atrás, tomando recaudos. Sabemos que este club tiene la obligación de buscar los triunfos, más aún en casa. Lo anímico es clave, y ahí estamos trabajando mucho”, afirmó el DT.

El entrenador sabe que las urgencias juegan en contra. Cuando la ansiedad domina, las decisiones suelen ser precipitadas. Por eso, desde su experiencia como exfutbolista, intenta transmitir serenidad. Su mensaje a los jugadores busca que la ambición no se convierta en desesperación.

“Muchas veces los chicos se aceleran y quieren ganar antes de hacer el primer gol, y eso lleva a cometer errores. Trabajamos mucho en la semana para que no desesperen, que lleguen descansados y dejen todo el domingo en la cancha”, explicó.

Se sabe que el margen de error es mínimo, pero Campodónico se aferra a la ilusión. “San Martín siempre tiene que pelear por ser primero. Matemáticamente todavía estamos con chances, así que debemos sumar la mayor cantidad de puntos en estos cuatro partidos que restan. Si alcanza para llegar a la punta, mejor. Si no, lo importante será terminar entre los cuatro primeros para definir de local y con ventaja deportiva”, expresó con total convicción sobre lo que pueden aportar sus dirigidos en el campo de juego.