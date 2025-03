El histórico Oscar Ruggeri se sumó a la ola de elogios para la actual Selección Argentina luego de la contundente victoria por 4 a 1 frente a Brasil, en el Estadio Monumental. El ex defensor, campeón del mundo en México 1986, destacó no solo la calidad futbolística, sino también la fortaleza mental de los dirigidos por Lionel Scaloni, a quienes consideró por encima del equipo que él mismo integró.

"Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina, la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todos estos chicos, es increíble", expresó el Cabezón.

En ese sentido, puso a este seleccionado por encima del que se coronó en México 1986. “Es el ciclo más brillante en la historia de la Selección Argentina. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no jugamos así. Sin dudas es el mejor seleccionado del mundo", explicó.

El ex capitán recordó que, tras ganar el Mundial, su generación no logró mantener el nivel: “En la Copa América del 87 no jugamos bien y en el 89 nos ganaron en Brasil. Estos chicos, en cambio, siguen jugando como si no hubieran ganado nada, con la misma hambre”, analizó Ruggeri.

"Los pibes que están calentando afuera, están y no te regalan nada. El que entra lo pone a Scaloni en una situación difícil. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre, se matan. Y eso que no estuvo el capitán" concluyó el ahora panelista en ESPN.