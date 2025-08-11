El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, llevó a cabo una reunión en Casa de Gobierno con representantes de la Fundación River Plate y del banco BBVA, en el contexto del lanzamiento del programa Escuela de Formadores. Este programa, que se ha desarrollado desde 2017, tiene como propósito capacitar a líderes sociales y deportivos de clubes barriales y organizaciones sociales. En este sentido, Jaldo subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, manifestando que “el Gobierno provincial está comprometido con el desarrollo social y deportivo de la región”.

La iniciativa, que comenzó en Tucumán con el apoyo del Gobierno local, involucra a más de 300 formadores y entrenadores que participarán de diversas jornadas de capacitación en el Complejo Belgrano. Durante el encuentro, Sebastián Pérez Escobar, vicepresidente de la Fundación River Plate, destacó que “este es el quinto año que lo hacemos junto con BBVA. La verdad que es un caso de éxito entre lo público y lo privado, que pueden convivir”, enfatizando el objetivo de formar educadores que luego transmitirán sus conocimientos a los jóvenes.

El programa incluye talleres pedagógicos, metodológicos y de planificación financiera, enfocándose en mejorar las competencias de los directivos de clubes de barrio. Pérez Escobar agregó que “hay muchos clubes de barrio cuyos directivos no tienen formación en este aspecto. Nosotros tratamos de ayudar a ellos para formarlos y que puedan llevar adelante el proyecto”. Camila Staffora, principal mánager de negocios del BBVA, también contribuyó señalando que el taller de educación financiera tiene como finalidad proporcionar herramientas para optimizar las finanzas de clubes y organizaciones.

El secretario de Deportes, Diego Erroz, informó que la capacitación se desarrolló durante dos jornadas con una amplia participación. “Se formó a entrenadores y formadores que están frente a los chicos y a los clubes, con la participación de más de 300 inscriptos”, indicó. Por último, Erroz transmitió el agradecimiento del gobernador Jaldo hacia la Fundación River y el BBVA por su compromiso con Tucumán, reiterando la importancia de trabajar juntos en beneficio de la comunidad en diversos ámbitos sociales.