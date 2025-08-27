Osvaldo Jaldo recorrió el Complejo Belgrano, donde se disputan los Juegos Evita

El gobernador Osvaldo Jaldo presidió en el Complejo Belgrano el acto de cierre de las finales provinciales de los Juegos Evita, que convocaron a alrededor de 1.400 jóvenes de los 19 municipios y 15 comunas del interior. Las competencias provinciales definen a los representantes tucumanos que participarán en las finales nacionales que se realizarán en Mar del Plata entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre; la provincia estará presente en 35 de las 36 disciplinas del torneo federal.

Del acto participaron, entre otras autoridades, el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la diputada nacional Gladys Medina; y el secretario de Deportes, Diego Erroz. La jornada, organizada por la Secretaría de Deportes bajo la órbita del Ministerio del Interior, concentró las finales de deportes de conjunto y pruebas de atletismo, con vóley, vóley playa, rugby, hockey, futsal y básquet 3x3 entre las disciplinas disputadas.

En sus declaraciones, Jaldo valoró la masiva concurrencia y el rol formativo del deporte: “Han podido apreciar la cantidad de jóvenes que hoy están en este Complejo Belgrano. Esto nos llena de emoción y alegría porque no hay dudas de que el deporte tiene que ver con un cuerpo sano y una mente sana”. Añadió que “el solo hecho de que ellos ya estén acá, ya están todos ganando”, y destacó el trabajo de más de 250 entrenadores que acompañan la preparación y el cuidado de los participantes.

El vicegobernador Acevedo afirmó que los Torneos Evita son “las competencias más federales que existen” y celebró la posibilidad de que casi 360 jóvenes viajen a Mar del Plata para representar a la provincia. Por su parte, el ministro Monteros subrayó la tradición federal del torneo iniciado por Evita y Perón y remarcó la importancia de la práctica deportiva para el futuro de los chicos. Además, afirmó que las delegaciones que triunfen en Mar del Plata ‘van a tener un premio adicional cuando vuelvan con un viaje’.