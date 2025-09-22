Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y se consagró como el mejor jugador del mundo

Ousmane Dembélé tocó el cielo del fútbol mundial. El delantero del Paris Saint-Germain se quedó con el Balón de Oro 2025, el máximo galardón individual que entrega la revista France Football, coronando una historia de redención pocas veces vista. El camino fue largo: entre lesiones, indisciplina y desilusiones, muchos lo habían dado por perdido.

Del fracaso al fenómeno

Su millonario traspaso al Barcelona en 2017 lo colocó bajo una lupa feroz. El club catalán lo imaginaba como el sucesor de Neymar, pero lo que vino fueron años grises: problemas físicos, hábitos poco profesionales y una adaptación que nunca llegó. “Desperdicié cinco años de mi carrera”, confesó el propio Dembélé. Su salida hacia el PSG en 2023 fue vista como una traición por muchos en Cataluña.

En su primera temporada en París, todo parecía seguir el mismo guion. Pocos goles, bajo nivel y hasta un desplante de Luis Enrique en Champions. Pero a fines de 2024, algo cambió: dejó atrás los excesos, mejoró su mentalidad y encontró su lugar en el esquema del DT español. Lo movieron al centro del ataque… y explotó.

El renacer en París

Dembélé cerró la temporada 2025 con 25 goles y 6 asistencias, liderando al PSG en la conquista de todos los títulos posibles, incluida la Champions League ante el Inter en Múnich. Su impacto fue tal que ni siquiera se sintió la salida de Mbappé, quien desde el Real Madrid no dudó en elogiarlo:

"Soy su fan número uno. Lo conozco desde los 14 años. Hoy es top mundial, quizá el mejor."

Desde Thomas Tuchel hasta Lionel Messi, muchos habían advertido sobre su talento. Pero nunca lo había acompañado con regularidad. Hasta ahora. “Es el tipo de jugador que elegís en la PlayStation cuando necesitás cambiar un partido”, dijo Luis Enrique. “La diferencia es que ahora también tiene una actitud impecable”.

Luis Enrique: "Dembélé es mi Balón de Oro, no olvidemos la Champions"

El técnico español siempre creyó que el exjugador del Borussia Dortmund y del Barcelona lo merece más que nadie después de sus sólidas actuaciones y la contribución que hizo para ganar el trofeo de la Liga de Campeones (Champions League), el primero en la historia del PSG.

"Ousmane es mi Balón de Oro desde hace unos meses. Recordad su aportación defensiva en la final de la Champions", declaró Luis Enrique.

El premio a la transformación

Dembélé no solo cambió su nivel futbolístico, sino también su imagen pública. De ser visto como un futbolista irresponsable y frágil, se convirtió en líder, referente y ejemplo de resiliencia. El Balón de Oro 2025 no es solo un reconocimiento a su rendimiento, sino también a su metamorfosis.

Su historia demuestra que el talento puede esperar… pero solo florece con madurez. Y Dembélé, el jugador que parecía haberlo perdido todo, hoy lo ganó todo.