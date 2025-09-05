Paraguay decretó un feriado para celebrar su clasificación al Mundial

La Presidencia de Paraguay anunció que este viernes 5 de septiembre será feriado nacional en conmemoración de la histórica clasificación de la selección paraguaya de fútbol, la Albirroja, al Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro regresa al torneo tras 16 años: su última participación fue en Sudáfrica 2010, donde llegó hasta cuartos de final antes de perder con España. La medida busca que la ciudadanía pueda participar de las celebraciones y rendir homenaje a los jugadores y cuerpo técnico.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate 0-0 ante Ecuador selló la clasificación y desató la euforia de futbolistas y público. Miles de personas salieron a las calles a festejar con banderas y bocinazos; en el centro de la ciudad se vieron caravanas y encuentros espontáneos que duraron hasta altas horas de la noche. Las escenas se repitieron en varias localidades del país, donde la prensa local recogió abrazos y cantos de hinchas emocionados.

El Decreto N.º 4522, firmado por el presidente Santiago Peña y refrendado por el Ministerio del Interior, establece el feriado para todo el territorio nacional, con excepciones para servicios esenciales como salud y seguridad. Las autoridades pidieron organizar los turnos mínimos necesarios y garantizar el funcionamiento de hospitales, bomberos y fuerzas de seguridad. También recomendaron a los celebrantes mantener el orden público y respetar las normas de tránsito durante las manifestaciones de alegría.

En su cuenta de X, el presidente celebró el logro: "Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní". Y añadió: "Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos".