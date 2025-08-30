Partidos de hoy, sábado 30 de agosto: horario y dónde ver fútbol en vivo
El plato fuerte de la jornada es el partido entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro.
El sábado 30 de agosto se presenta con una agenda futbolera de primer nivel: partidos que arrancan temprano en Inglaterra y se extienden hasta la noche en Europa, además de una tarde cargada de clásicos y duelos decisivos en el fútbol argentino.
En la Premier League la jornada empieza con el choque londinense entre Chelsea y Fulham, mientras que en las principales ligas europeas hay compromisos que pueden marcar el rumbo de la temporada. En España, el Real Madrid recibirá a Mallorca y el Atlético visitará a Alavés en el partido que abrirá el día; en Italia, el foco estará puesto en Napoli vs. Cagliari y también en Roma vs. Pisa; en Alemania, Augsburg se medirá con Bayern Munich en uno de los encuentros más atractivos; y en Francia, el París Saint-Germain visitará a Toulouse buscando sumar fuera de casa.
En el plano local, el Torneo Clausura propone una tarde imperdible: el clásico entre San Lorenzo y Huracán abrirá la jornada en el Nuevo Gasómetro, y más tarde se jugarán partidos clave para las aspiraciones de Estudiantes, Rosario Central y Vélez —todos con transmisión confirmada.
La programación incluye además encuentros de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, con extensa cobertura a través de TyC Sports, DSports y plataformas digitales. Con partidos desde la mañana hasta la noche, los hinchas tendrán opciones para todos los gustos: clásicos, duelos por la punta y choques internacionales de alto vuelo.
Resumen rápido — qué no perderse:
- Clásico en el Nuevo Gasómetro: San Lorenzo vs. Huracán.
- Partidos decisivos del Torneo Clausura: Estudiantes, Rosario Central y Vélez en acción.
- Europa: Chelsea–Fulham; Real Madrid–Mallorca; Atlético–Alavés; Napoli–Cagliari; Roma–Pisa; Augsburg–Bayern; Toulouse–PSG.
- Transmisión: TyC Sports, DSports y plataformas digitales.
Un sábado cargado de fútbol para seguir minuto a minuto: ideal para maratones de partidos o para elegir el duelo que más te guste y acompañarlo en vivo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 30 DE AGOSTO: HORARIO Y TV
TORNEO CLAUSURA
- 14.45: San Lorenzo vs. Huracán | ESPN Premium
- 17.00: Central Córdoba vs. Estudiantes | TNT Sports
- 17.00: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors | ESPN Premium
- 19.15: Sarmiento vs. Rosario Central | TNT Sports
- 21.30: Vélez vs. Lanús | ESPN Premium
PRIMERA NACIONAL
- 13.10: Tristan Suárez vs. All Boys | TyC Sports
- 14.00: Chacarita Juniors vs. Mitre SdE | DSports y DGO
- 15.30: Talleres RdE vs. Defensores Unidos | TyC Sports Play
- 15.30: San Telmo vs. Chaco For Ever | TyC Sports Play
PRIMERA B METROPOLITANA
- 15.30: Deportivo Laferrere vs. Fenix | TyC Sports Play
- 15.30: Villa San Carlos vs. Midland | TyC Sports Play
- 15.30: San Martín de Burzaco vs. Argentino Merlo | TyC Sports Play
- 15.30: Deportivo Armenio vs. Argentino Quilmes | TyC Sports Play
- 15.30: Deportivo Merlo vs. Acassuso | DSports y DGO
- 19.10: Real Pilar vs. Sportivo Italiano | TyC Sports
PREMIER LEAGUE
- 08.30: Chelsea vs. Fulham | ESPN y Disney+ Premium
- 11.00: Wolverhampton vs. Everton | Disney+ Premium
- 11.00: Tottenham vs. Bournemouth | Disney+ Premium
- 11.00: Manchester United vs. Burnley | ESPN y Disney+ Premium
- 11.00: Sunderland vs. Brentford | Disney+ Premium
- 13.30. Leeds vs. Newcastle | Disney+ Premium
LIGA DE ESPAÑA
- 12.00: Alavés vs. Atlético de Madrid | ESPN y Disney+ Premium
- 14.00: Real Oviedo vs. Real Sociedad | DSports y DGO
- 14.30: Girona vs. Sevilla | ESPN y Disney+ Premium
- 16.30: Real Madrid vs. Mallorca | DSports y DGO
SERIE A
- 13.30: Parma vs. Atalanta | Disney+ Premium
- 13.30: Bologna vs. Como | Disney+ Premium
- 15.45: Pisa vs. Roma | Disney+ Premium
- 15.45: Napoli vs. Cagliari | ESPN y Disney+ Premium
BUNDESLIGA
- 10.30: Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt | Disney+ Premium
- 10.30: Stuttgart vs. Borussia Monchengladbach | Disney+ Premium
- 10.30: RB Leipzig vs. Heidenheim | Disney+ Premium
- 10.30: Weder Bremen vs. Bayer Leverkusen | ESPN y Disney+ Premium
- 13.30: Augsburg vs. Bayern Munich | ESPN y Disney+ Premium
LIGUE 1
- 12.00: Lorient vs. Lille | Disney+ Premium
- 14.00: Nantes vs. Auxerre | Disney+ Premium
- 16.05: Toulouse vs. Paris Saint Germain | Disney+ Premium
