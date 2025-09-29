El empate entre Barracas Central y Belgrano, por 1-1 en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura, contó con una gran polémica: el gol anulado de Nicolás Fernández para los visitantes.

A los 42 minutos del primer tiempo, con el Guapo 1-0 arriba en el marcador, Uvita aprovechó un despeje y, con un fuerte remate de zurda, convertía el 1-1 en el marcador.

Sin embargo, intervino el VAR: llamaron al árbitro Andrés Gariano para que revise la jugada por una presunta infracción de Franco Jara sobre Yonatthan Rak. Finalmente, luego de la revisión, consideró que fue falta y anuló el gol.

"Luego de la revisión en campo, veo falta en APP, del número 29 del Celeste en contra del 15 Blanco. Decisión final, tiro libre directo", expresó el réferi, ante la incredulidad del Ruso Zielinski y todos los jugadores del Pirata.

No fue la única jugada en la que intervino el VAR. Incluso, también corrigieron al lineman en el gol del empate de Belgrano a los 3 minutos del segundo tiempo. Franco Jara puso la igualdad, el juez de línea Sebastián Raineri levantó la bandera, pero el VAR advirtió que se encontraba habilitado y convalidaron el tanto.

El encuentro, que terminó en empate, era clave para los dos equipos. Si conseguía un triunfo, Barracas podía superar a Unión y quedar puntero en la Zona A. Por su parte, el Pirata necesitaba una victoria para meterse entre los mejores ocho del grupo. Con la igualdad, el Guapo quedó segundo con 16 puntos, a 1 del Tatengue. Además, se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el conjunto cordobés está 10°, con 13, a 1 de Central Córdoba, el octavo.

Luego del partido, el entrenador del Pirata fue consultado sobre la gran polémica. "Con respecto al gol, trato de no opinar sobre los árbitros. Fue el VAR el que lo llamó al árbitro. Cuando te favorecen, hablás. Cuando no te favorecen, criticás… No es así. Prefiero evitar el tema del árbitro", se limitó a decir el Ruso.

También se expidió Uvita Fernández, quien intentó bromear sobre el hecho para apaciguar las aguas: "¡Golazo hice! ¿No viste el gol que metí? No me pueden anular eso. Quería seguir de racha pero se me cortó, ¿Qué se le va a hacer? Son decisiones, la verdad te da ganas de decir cada cosa. No la ví ni la quiero ver, la voy a anotar para el video (de sus mejores jugadas). Me había pasado pero hay que mirar para adelante, no queda otra", contestó entre risas. /TyCSports