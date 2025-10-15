La selección Argentina y Colombia se enfrentarán este miércoles, desde las 20:00, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente viene de eliminar a México en cuartos y buscará meterse en el partido por el título después de 18 años. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más .

Cómo llegan Argentina y Colombia a las semifinales del Mundial Sub 20

La Albiceleste viene de vencer 2-0 a México en los cuartos de final con tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Anteriormente goleó 4-0 a Nigeria en octavos, y en la fase de grupos se impuso ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), por lo que llega a las semifinales con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

El goleador argentino es Alejo Sarco, quien tiene cuatro tantos y puede ser el máximo goleador del torneo ya que Benjamín Cremaschi cuenta con cinco pero Estados Unidos quedó eliminado en cuartos.

De cara al cruce con Colombia, Diego Placente ya sabe que tendrá dos bajas de peso: Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla. Los dos titulares, y sus posibles reemplazantes, son Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

Por su parte, los cafeteros finalizaron primeros en el grupo F con cinco unidades producto de ganarle a Arabia Saudita (1-0), y empatar contra Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En octavos se impusieron ante Sudáfrica por 3-1 y en cuartos vencieron 3-2 a España con un hat-trick de Neyser Villareal, estrella del equipo que es el goleador del torneo junto a Cremaschi. Sin embargo, el delantero no podrá enfrentar a Argentina porque, al igual que Carrizo, llegó a la segunda tarjeta amarilla en el Mundial.

El probable once inicial de la selección Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Colombia

Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.