Por el traspié para ingresar al Mundial, Venezuela decidió echar a Fernando Batista

La derrota por 6-3 ante Colombia y la consecuente pérdida de la posibilidad de disputar el repechaje para el Mundial 2026 provocaron movimientos inmediatos en la dirigencia de la Selección de Venezuela. El miércoles la Federación Venezolana de Fútbol anunció el cese del entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista, quien había asumido el cargo en marzo de 2023. Batista finaliza su gestión con un balance de cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas en las Eliminatorias.

La Federación explicó en su comunicado oficial que, pese a reconocer el esfuerzo del cuerpo técnico, los resultados deportivos no cumplieron los objetivos planteados para este ciclo y por eso decidió un cambio de rumbo. El comunicado añade que la medida busca garantizar el crecimiento y la consolidación del equipo en el futuro cercano. La salida del técnico se da en un momento sensible para la Vinotinto, que deberá reorganizar su planificación y buscar un nuevo proyecto que recupere la confianza tanto dentro como fuera del plantel.

A partir de ahora, la FVF deberá confirmar un reemplazo y definir las prioridades deportivas y administrativas que guiarán el proceso hacia las próximas competencias. Los hinchas y dirigentes esperan respuestas concretas para retomar la senda positiva en un seleccionado con aspiraciones de afirmarse en la región.