Preocupación en Boca: Miguel Russo quedó nuevamente internado

Miguel Ángel Russo fue internado este lunes por la mañana para realizar estudios programados, informó el club y fuentes médicas. Según los partes, al entrenador se le colocó suero para hidratarlo tras detectar signos de deshidratación; desde el entorno esperan que pueda recibir el alta durante la jornada.

El ingreso generó preocupación entre los hinchas, aunque las autoridades de Boca mantienen un pronóstico reservado y sin cambios en el tratamiento. El técnico había dirigido el domingo por la noche el empate 2-2 frente a Central Córdoba en la Bombonera.

Con el plantel licenciado este lunes, no fue necesario que sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieran cargo de la práctica, como sí ocurrió en una internación anterior. Desde el cuerpo técnico informaron que la dinámica del equipo continúa y que se comunicarán novedades oficiales cuando corresponda.

A comienzos de septiembre, Russo permaneció una semana internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria que agravó su ya delicado estado de salud, lo que lo obligó a ausentarse de varios entrenamientos en este tercer ciclo al frente de Boca. Tras recibir el alta el 5 de septiembre, el propio club le otorgó días adicionales para su recuperación antes de regresar a las actividades habituales.