Preocupación en Boca: Miguel Russo quedó nuevamente internado
El técnico de Boca está en una clínica por controles, tras haber estado internado hace dos semanas
Miguel Ángel Russo fue internado este lunes por la mañana para realizar estudios programados, informó el club y fuentes médicas. Según los partes, al entrenador se le colocó suero para hidratarlo tras detectar signos de deshidratación; desde el entorno esperan que pueda recibir el alta durante la jornada.
El ingreso generó preocupación entre los hinchas, aunque las autoridades de Boca mantienen un pronóstico reservado y sin cambios en el tratamiento. El técnico había dirigido el domingo por la noche el empate 2-2 frente a Central Córdoba en la Bombonera.
Con el plantel licenciado este lunes, no fue necesario que sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieran cargo de la práctica, como sí ocurrió en una internación anterior. Desde el cuerpo técnico informaron que la dinámica del equipo continúa y que se comunicarán novedades oficiales cuando corresponda.
A comienzos de septiembre, Russo permaneció una semana internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria que agravó su ya delicado estado de salud, lo que lo obligó a ausentarse de varios entrenamientos en este tercer ciclo al frente de Boca. Tras recibir el alta el 5 de septiembre, el propio club le otorgó días adicionales para su recuperación antes de regresar a las actividades habituales.