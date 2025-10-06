El estado de salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a todo Boca. El entrenador, de 69 años, se encuentra internado en su domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un cuadro de debilidad que le impidió dirigir presencialmente al equipo en los últimos días, aunque continuó en contacto con su cuerpo técnico y con los futbolistas.

Russo se encuentra con licencia y fue nuevamente reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada de Boca frente a Newell's por 5-0, el domingo pasado por el Torneo Clausura. El plantel tuvo jornada libre al día siguiente del encuentro.

Tras el triunfo, Leandro Paredes, capitán xeneize, transmitió públicamente el apoyo del plantel: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, declaró. En la conferencia posterior, Úbeda también se refirió a la situación: “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel; está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó el entrenador interino.

Desde principios de septiembre, Russo fue internado por breves periodos en el marco de su lucha contra un cáncer de vejiga y próstata, diagnóstico que se le detectó en 2017 durante su etapa al frente de Millonarios de Bogotá. El club y el entorno del técnico mantienen la reserva sobre detalles médicos, mientras el cuerpo técnico y los jugadores sostienen el apoyo público y privado hacia el entrenador.