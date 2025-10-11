Primera Nacional: con dos partidos se pone en marcha el torneo reducido

La Primera Nacional terminó su temporada regular, y Deportivo Madryn y Gimnasia (M), los primeros de las Zonas A y B, jugarán la primera final para definir un ascenso a Primera División. El segundo club que disputará la Liga Profesional en 2026 saldrá del Reducido.

Los clasificados al Reducido son los clubes que hayan finalizado la fase regular de la Primera Nacional entre el 2° y el 8° puesto de ambas zonas, y aquellos que hayan terminado más alto en la tabla avanzarán de ronda, en caso de empate, por ventaja deportiva. La primera fase del torneo será a un único partido en la cancha del mejor clasificado.

Primera fase - fin de semana del 11 de octubre

Atlanta (2°A) vs. Chaco For Ever (8ºB) | sábado 11/10 a las 13 hs

Estudiantes de Río Cuarto (2ºB) vs. Patronato (8ºA) | domingo 12/10 a las 19 hs

Tristán Suárez (3°A) vs. Agropecuario (7ºB) | domingo 12/10 a las 19 hs

Estudiantes de Caseros (3ºB) vs. Deportivo Maipú (7ºA) | domingo 12/10 a las 17.10 hs

Gimnasia y Tiro (4°A) vs. Temperley (6ºB) | sábado 11/10 a las 20.30 hs

Deportivo Morón (4ºB) vs. San Martín de Tucumán (6°A) | domingo 12/10 a las 21.15 hs

San Miguel (5°A) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB) | domingo 12/10 a las 15.10 hs

Los siete equipos que logren avanzar de ronda, sumado al que haya perdido la primera final por el ascenso, disputarán la segunda fase del Reducido que en esta ocasión será a partido ida y vuelta, y los encuentros definitorios serán en el estadio del mejor clasificado en la tabla general. En esta instancia tampoco habrá penales, ya que si la serie finaliza empatada pasará el mejor posicionado. El criterio para definir los cruces también será el de la tabla general de la temporada completa, y el perdedor de la primera final quedará designado como primero.

Segunda fase - fines de semana del 18 y 25 de octubre

1º vs. 8º

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4º vs. 5º

Los cuatro equipos que sigan en carrera jugarán las semifinales, que tendrá exactamente las mismas reglas que la fase anterior: partido ida y vuelta, tabla general para definir la posición de cada uno con el perdedor de la primera final, en caso de que llegara, como 1°, y ventaja deportiva para quien haga de local en el segundo encuentro en caso de empate.

Semifinales - fines de semana del 1 y 8 de noviembre

1° vs. 4° (G1)

2° vs. 3° (G2)

Por último, la final por el segundo ascenso a Primera División también se jugará a doble partido y definirá de local el que mejor haya terminado en la tabla general. En caso de que clasifique el perderdor del primer ascenso tendrá esa ventaja sin importar el puntaje de su rival, y si la serie termina empatada en los 90 minutos habrá tiempo extra. Si persiste la igualdad, el cupo para la Liga Profesional se decidirá en una tanda de penales.

Final - fin de semana del 15 de noviembre