PSG derrotó 7-2 a Bayer Leverkusen en la BayArena por la fecha 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026.

Los goles del conjunto de Luis Enrique, que hizo un partidazo como visitante, fueron convertidos por William Pacho, su primero con el conjunto francés, Désiré Doué -2-, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Vitinha.

Aleix García hizo los dos goles del equipo alemán, el primero de penal.

Dos expulsiones y una fiesta de goles en la BayArena, con PSG y Bayer Leverkusen

El primer gol del partido lo anotó el ecuatoriano William Pacho, de cabeza, a los seis minutos del primer tiempo.

En el 25, una jugada que tuvo a Claudio 'Diablito' Echeverri como protagonista derivó en penal para Bayer Leverkusen por mano de Illia Zabarnyi. Alejandro Grimaldo fue el encargado de patear desde los doce pasos, pero su remate dio en el palo del arco defendido por Lucas Chevalier.

En el 33, Robert Andrich vio la tarjeta roja por pelearse, pero la ventaja del PSG en cantidad de jugadores le duró poco: una acción desafortunada de Zabarnyi cuatro minutos después le hizo ganarse la expulsión. Derribó a Christian Koffi y el Leverkusen tuvo otro penal a favor. Esta vez fue otro español, Aleix García, quien tuvo distinto resultado que su compatriota: gol de Bayer e igualdad en la BayArena.

Cuando parecía que se venía la noche para los de Luis Enrique, últimos campeones de Europa, Désiré Doué recibió un pase en el punto del penal y venció a Mark Flekken con remate cruzado.

En el epílogo del primer tiempo, Khvicha Kvaratskhelia remató entrando al área, la pelota rebotó en un defensor y en el segundo remate la metió en el ángulo superior del arco rival. Tremendo golazo.

Y Doué, antes del silbatazo para ir a los vestuarios, hizo el segundo de su cuenta personal con un remate con el pie abierto en las puertas del área.

En el complemento continuó la fiesta de goles. Primero, Nuno Mendes disparó con pierna izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo, con asistencia incluida de Vitinha.

Reaccionó el Leverkusen con conquista de Aleix García, tras un remate certero desde fuera del área.

En el minuto 66, Ousmane Dembélé, último Balón de Oro, quien ingresó en el minuto 66 por Kvaratskhelia, convirtió su gol para llegar a la media docena.

Vitinha, en el minuto 90, puso el 7-2 definitivo. Una goleada inolvidable en la BayArena. /ESPN