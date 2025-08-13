PSG y Tottenham definen al Supercampeón de Europa

Este miércoles se llevará a cabo la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Tottenham Hotspur, que cuenta con el defensor argentino Cristian "Cuti" Romero en sus filas.

El encuentro se disputará a las 16 horas (hora de Argentina) en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. Los aficionados podrán seguir la acción a través de la señal de cable Fox Sports y ESPN, así como por la plataforma Disney+. El árbitro del partido será el portugués João Pinheiro.

El PSG llega a esta final tras haber conquistado la UEFA Champions League, un logro que significó un gran hito para el club francés. Su desempeño en el Mundial de Clubes también fue destacado, aunque lamentablemente se quedaron con las manos vacías en la final contra el Chelsea.

Por otro lado, el Tottenham se ganó su lugar en esta Supercopa al alzar el trofeo de la UEFA Europa League, lo cual fue crucial para su temporada, ya que les aseguró la clasificación para la próxima edición de la Champions League.

El equipo dirigido por Luis Enrique busca extender su éxito en el ámbito europeo, mientras que el conjunto inglés intentará aprovechar la oportunidad para demostrar su valía en el escenario internacional.

Cuti Romero será titular en el Tottenham, ya que su defensa ha sido fundamental en el rendimiento del equipo. Aunque se rumoreaba sobre una posible transferencia al Atlético de Madrid, Romero se quedará en el Tottenham, lo que seguramente será un alivio para los hinchas.