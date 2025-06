Qué dijo el tucumano sobre el triple que asombró a todo el mundo del básquet

Emiliano Lezcano, el héroe de Ferro Carril Oeste en la inolvidable noche del 11 de junio de 2024, en la que anotó un “triple imposible” de aro a aro para vencer a Boca Juniors en el tercer punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de básquet, aún no cae de su asombro por lo que está viviendo. “La tiré pensando que no había más tiempo. La pelota iba derecha y cuando entró, no lo podía creer. Si ves el video yo no grito, no hago nada. Solo me agarro la cabeza y me reía porque por lo que acababa de meter. No sabía si valía o no", le confesó el héroe tucumano de 24 años a Infobae.

El chico de la tapa, protagonista absoluto de uno de los momentos que quedarán en la historia del básquet argentino, repasó cómo fueron los últimos segundos del partido que se resolvió de manera agónica con su lanzamiento, previo a un robo de balón en la salida de banda de Boca, a 1.06 segundos del cierre y con el partido igualado en 73: “Yo sabía que por ahí iban a tirar la pelota al lado de aro. Primero me enfoqué en que no la metiera, pero cuando la agarré dije: ‘Bueno, ya está’ (pensando en el tiempo suplementario) y la tiré pensando que no daba el tiempo. Cuando fui al banco le pregunté a cada uno de compañeros qué habían visto, si valía el tiro o no. Me decían: ‘Amigo, vale. Amigo, vale’. Yo decía ‘no, no creo’. Y cuando dijeron los árbitros que valía fue increíble".

Uno de los desafíos de Lezcano y el resto del plantel de Ferro es abstraerse de este momento que pasó y concentrarse en ganar un partido más para eliminar al campeón vigente y así avanzar a semifinales. “Es un día nuevo. Hay que tratar de ganar el partido mañana, que esta oportunidad no se nos puede escapar, sobre todo porque jugamos de local. Le estamos jugando a Boca de igual a igual, que no es poca cosa. Así que estoy tranquilo, ansioso también, pero muy contento", agregó en la previa al duelo ante el Xeneize del viernes en la serie que denomina Ferro por 2 a 1.

¿Y cuál es la clave para repetir el triunfo? “Creo que tratar de no pensar en lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Se festejará en otro momento, cuando haya más tiempo. Ahora, la verdad es que no lo tenemos. Hay que poner la cabeza fría. Sabemos que mañana puede ser una historia muy diferente. Puede ser que ellos nos ganen tranquilamente. Nosotros podemos ganar también, sabemos que hay muchas posibilidades. Y, como te digo, siempre confiar en el trabajo de nuestros compañeros", le remarcó el base tucumano.

El video de su proeza tiene miles de reproducciones y dio la vuelta al mundo. Medios deportivos de todo el planeta ya se anoticiaron de la hazaña. Hasta Manu Ginóbili y otros referentes de la Generación Dorada, como Chapu Nocioni, se rindieron ante semejante conversión. “No creo haber visto algo similar”, escribió el ex jugador de San Antonio Spurs e integrante del Salón de la Fama. “Lo primero que hice fue hablar con mi familia, obviamente, y después vi los mensajes; era imposible contestarles a todos. Pero bueno, te salta esto. Que el Manu sepa que yo metí un tiro de esos es increíble. También di una nota en la radio y tuve la charla con el Oveja Hernández. Son cosas que nunca pensé que me iban a pasar“, agregó luego de la explosión mediática.

Nacido en Tafí Viejo, Tucumán, donde dio sus primeros piques con la ‘naranja’ en Talleres de aquella ciudad, Lezcano empezó a jugar allí porque vivía literalmente al frente del club y porque sus padres lo enviaban para que no molestara en casa. “Somos la primera generación de basquetbolistas. Tengo otro hermano más chico que está jugando en Regatas Corrientes y otro que es entrenador. Mi hermana también fue jugadora de básquet, pero ahora está con el cestoball", recordó. Luego, el habilidoso base pasó a Estudiantes de Tucumán a los 14 años para continuar con su formación y dio el salto a la Liga Argentina (segunda categoría) para sumarse a Ameghino de Villa María antes de fichar en Ferro en la Liga Nacional.

El Tucu se convirtió en uno de los pilares del equipo que comanda Federico Fernández. Además del triple salvador y de su doble segundos antes que le dio la igualdad al Verdolaga, ha sido el factor clave en lo que se lleva jugado en la serie ante Boca. Anoche fue el máximo anotador con 23 puntos y en La Bombonerita fue determinante con 22 tantos para el triunfo 71-69. Su consistencia durante la temporada regular, sumada a sus relevantes actuaciones en la Reclasificación ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, lo llevaron a estar nominado para el premio al Mayor Progreso de la Liga Nacional, que finalmente se lo llevó Alex Negrete de Instituto de Córdoba.

“Creo que como equipo tenemos hambre para triunfar. Tenemos muchas ganas, tenemos físico de sobra. Si bien lo que sí nos falta es la experiencia, nosotros lo que tenemos son ganas y hambre. Como te dije, estar contra Boca en una serie de Liga Nacional y con localía a favor no es poca cosa”, reconoció Lezcano a horas de una nueva batalla.

La historia de esta apasionante serie de playoff entre Ferro y Boca continuará mañana, desde las 20.05, con el cuarto punto que podría ser decisivo en caso de un triunfo Verdolaga en Caballito. El campeón vigente está obligado a ganar para no quedar eliminado y, en caso de obtener la victoria, el Xeneize forzará un quinto y decisivo juego el lunes 16 de junio en La Bombonerita.

Quien resulte ganador de esta llave se medirá ante Quimsa de Santiago del Estero, que eliminó a Obras Sanitarias con un contundente 3-0 en la serie. Del otro lado del cuadro están Instituto-Riachuelo y Oberá Tenis Club-Regatas Corrientes, que al cierre de este artículo igualan 1-1. /Infobae