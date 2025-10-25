River quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina al caer por penales frente a Independiente Rivadavia y Marcelo Gallardo tomó un breve y tenso contacto con la prensa.

El entrenador del Millonario no contestó preguntas y en el monólogo hizo fuertes declaraciones por el momento que atraviesa el equipo, afuera de la Libertadores y la Copa Argentina, y con el torneo local como objetivo para cerrar el año con una alegría.

"No cabe otra que aceptar abrazar este momento de mierda, porque te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. No podemos encontrar fluidez ni soltura. En general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden estas cosas vivís un momento como éste", inicio Gallardo luego del partido en el estadio Mario Alberto Kempes.

"Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos. Hasta ahora, los objetivos no sean cumplido. Nos queda rever si podemos intentar estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto", agregó el Muñeco.

Ya sin Copa Libertadores ni Copa Argentina, al Millonario le queda la tabla anual o ganar el torneo Clausura para clasificarse a la Libertadores 2026, algo que por el momento está clasificando por la acumulada del año.

"En este momento de mierda acá afuera no habrá alguien para darte un abrazo, nadie te va a esperar para llevarte de la mano a algún lugar", destacó Gallardo y apuntó: "Tenemos que entender que posiblemente tendremos que atravesarlo solos, porque el fútbol es así: cuando ganas, están todos, y cuando perdés, no está nadie. Ahora, aceptando la responsabilidad nuestra, veremos si nos podemos sobreponer en esta adversidad. Veremos quienes son los que están ahí para sostener esta adversidad, que no es para cualquiera".

Más allá de la frase de Gallardo, sí tuvo el abrazo de Jorge Brito, presidente de River, quien lo esperó antes de subir al micro para irse del estadio Mario Alberto Kempes.

"Este momento no es para cualquiera. No es para cualquiera sentarse acá, no es para cualquiera entrar al campo de juego y jugar, no es para cualquiera sostenerse en este momento. Ahí está la hombría. Los hombres también se destacan por esas situaciones, cuando viene la adversidad. Y este es un momento como esos. De reprobación, de crítica. De mucha maldad en la opinión. Todo eso va a estar y hay que hacerse cargo. Después ver quién son los que están y los que estamos preparados para sostener este momento y salir adelante", siguió Gallardo su fuerte elocución.

Para despedirse sin contestar preguntas, Gallardo enfatizó: "Todos podemos tener un mal año deportivo pero con otra forma, con otra identificación. Esa será una búsqueda y el intento de mi parte. Tratando de mentalmente estar preparado para sostener este momento, tener la claridad y la emoción controlado. Emoción controlada, de eso se trata. Porque si tenés las emociones medias flojitas de papeles... chau, te hacen mierda. Yo por lo menos tengo que tener controlada esa parte, para tener claridad y pensar en lo que viene". /TyCSports