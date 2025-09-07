Qué rivales enfrentará la Selección argentina en su gira de octubre por Estados Unidos

La Selección Argentina disputará dos amistosos en octubre, ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente. El primer partido será el 10 de octubre a las 21 (hora de nuestro país) ante la Venezuela de Fernando Batista en Hard Rock Stadium de Miami.

El segundo encuentro se jugará ante Puerto Rico, el día 13 de octubre, en el estadio Soldier Field de Chicago.

Estos dos compromisos serán el preludio a la gira por África y Asia con la cual la Albiceleste cerrará su año. La misma se desarrollará entre el 10 y el 18 de noviembre con encuentros en Luanda (capital de Angola) y Kerala (India); ambas con rivales a confirmar.

La Selección se entrenó pensando en Ecuador

La Albiceleste practicó este sábado en turno matutino. Los futbolistas comenzaron los trabajos en campo con una tradicional entrada en calor de postas, donde se focalizó específicamente en acciones de velocidad y coordinación.

Tras ello, el grupo hizo fútbol formal durante veinte minutos, con indicaciones constantes del entrenador Lionel Scaloni. Los jugadores Claudio Echeverri y Valentín Carboni ensayaron con el equipo mayor.

En el tramo final, los jugadores realizaron un reducido bajo diversas consignas por espacio de 25 minutos.