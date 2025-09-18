Qué ver hoy: esta es la agenda deportiva del jueves 18 de septiembre
Entre los destacados, Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves a las 21:30 horas en el estadio Maracaná, duelo que corresponde a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Qué eventos deportivos ver hoy:
Copa Conmebol Libertadores
19:00 Cuartos de final (ida) - Liga de Quito vs. São Paulo (Disney+ Premium, Fox Sports)
21:00 Cuartos de final (ida) - Flamengo vs. Estudiantes LP (Disney+ Premium, Fox Sports)
UEFA Champions League
13:00 Brujas vs. Mónaco (Disney+ Premium, ESPN 2)
13:30 Copenhague vs. Bayer Leverkusen (Disney+ Premium, Fox Sports)
16:00 Manchester City vs. Nápoles (Disney+ Premium, ESPN)
16:00 Eintracht Fráncfort vs. Galatasaray (Disney+ Premium, ESPN 2)
16:00 Newcastle vs. Barcelona (Disney+ Premium, Fox Sports)
16:00 Sporting Lisboa vs. FC Kairat Almaty (Disney+ Premium, ESPN 3)
Copa Conmebol Sudamericana
21:30 Cuartos de final (ida) - Alianza Lima vs. Universidad de Chile (Disney+ Premium, ESPN 2)
Reserva
18:45 Talleres vs. Sarmiento (Disney+ Premium, ESPN 3)
NFL (fútbol americano)
21:00 Buffalo Bills vs. Miami Dolphins (Disney+ Premium)
Vóley: Campeonato Mundial masculino
06:30 Filipinas vs. Irán (DSPORTS / DGO)
07:00 Francia vs. Argentina (DSPORTS / DGO)
10:00 República Checa vs. China (DSPORTS / DGO)
10:30 Italia vs. Ucrania (DSPORTS / DGO)
Mundial de atletismo
08:00 Tokio 2028 (TyC Sports)
PGA Tour - FedEx Open de France
08:30 Ronda 1 (ESPN 3)
Skoda Tour du Luxembourg
10:00 Etapa 2 (DSPORTS 2 / DGO)