El futuro inmediato de Boca Juniors se definió tras la muerte de Miguel Ángel Russo. El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda continuará al frente del equipo hasta el final del torneo, con Juvenal Rodríguez como asistente, según confirmó el propio colombiano en conversación con Caracol Radio. La directiva del club evaluará el rumbo de la dirección técnica una vez que termine la temporada, un proceso que se da mientras el plantel atraviesa uno de los momentos más sensibles de los últimos años.

La noticia fue confirmada formalmente por Juvenal Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Russo, justo en el día del último adiós al histórico entrenador. El colombiano explicó: “Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo, yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club, la directiva, cuál es el camino. Pero estaremos como continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y las finales de la Liga de la Copa”. Estas declaraciones despejaron cualquier tipo de especulaciones que podría circular en torno al banco de Boca Juniors en el futuro inmediato.

El impacto de Miguel Ángel Russo dentro del club trasciende lo deportivo. Durante la entrevista, Juvenal Rodríguez profundizó sobre la dinámica de trabajo que mantuvo junto a Claudio Úbeda y la influencia de Russo en el día a día del plantel. “Nosotros con Claudio todos los días íbamos a contarle lo que hacíamos en el entrenamiento y él pudiera saber, porque él era el técnico de Boca, entonces lo hacíamos partícipe del día a día, porque así lo sentíamos”, relató Rodríguez en declaraciones a VBar.

Una de las revelaciones más íntimas que compartió Juvenal Rodríguez fue la resistencia de Miguel Ángel Russo ante las crecientes dificultades de salud. “Él nunca demostró dolor. Me acuerdo que hace unos días le pregunté qué quería: si seguíamos, si nos íbamos, si renunciábamos. Y me contestó como siempre, como en todas las decisiones en la vida de él: ‘tranquilo, tranquilito. Yo hablo con el Chelo (Delgado)’”, narró, ejemplificando el carácter y la templanza que mantuvo Russo en todo momento. Además, añadió: “Ya me di cuenta que él no quería, y que iba a dejar todo así... y él quería terminar siendo el técnico de Boca Juniors. No tengo dudas”.

Esa determinación, según el relato del colombiano estuvo siempre presente. Recordó una anécdota junto a Russo en la que se manifestó la visión que tenía el entrenador respecto al futuro: “Hace unos ocho meses, me acuerdo que íbamos en la ruta yendo a Rosario, después de un partido que tuvimos contra Racing, en San Lorenzo, hablando le pregunté qué pensaba que iba a ser su próximo destino... y me dijo: ‘Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes’”, relató el asistente.

“Así lo tenía de super claro, Miguel era así, veía cosas donde otro no las veía. Él quería terminar en Boca, ya sabía que venía su último período de vida, y los últimos meses fueron muy duros para él”, amplió durante la entrevista.

El legado de Miguel Ángel Russo también se manifestó en su compromiso inquebrantable con la labor diaria, pese a los problemas de salud. Rodríguez rememoró: “Él se resistía a dejar el entrenamiento, porque yo sé que la familia le pedía que se quedara ya en casa y él no. Iba a entrenar, iba a los viajes, y ya hasta la última internación. Y ya decidió él terminar sus últimos días en su casa”.

La conducción interina de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez afrontará la recta final de la temporada con el objetivo de honrar el legado de Russo. Luego de que se aplazara el compromiso ante Barracas Central de este sábado en condición de visitante, el próximo desafío para el Xeneize será el el sábado 18 de octubre, desde las 18, cuando reciba a Belgrano de Córdoba en La Bombonera.

Boca Juniors se encuentra actualmente en la tercera colocación del Grupo A con 17 unidades, a dos puntos del líder Defensa y Justicia. Además acumula 50 puntos en la Tabla Anual, lo que le asegura un boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.