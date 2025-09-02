Quiénes serán los artistas encargados de los shows en Argentina vs. Venezuela

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que en la previa del partido que la Selección disputará ante Venezuela en el estadio Monumental habrá tres shows musicales. Los artistas elegidos para animar la jornada son La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, que subirán al escenario antes del inicio del encuentro del jueves.

El organismo señaló que se aconseja al público asistir al menos dos horas antes al estadio para poder disfrutar de la grilla completa de espectáculos en Núñez. La iniciativa busca ofrecer un espectáculo extendido para los espectadores que consigan su lugar en el partido de las Eliminatorias, que tendrá como protagonistas al equipo dirigido por Lionel Scaloni y a la selección venezolana.

La confirmación de los shows se suma al cronograma de actividades planificado para los días previos. La AFA recordó que la Selección completó este lunes su primer entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, de cara al duelo contra el combinado vinotinto. Durante la práctica, los futbolistas que habían disputado encuentros el domingo realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto del plantel trabajó en el campo con ejercicios tácticos y una serie de movimientos coordinados bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El entrenamiento también incluyó tareas específicas para los arqueros, que se ejercitaron en uno de los arcos del complejo. La jornada concluyó con fútbol en espacios reducidos.

Este martes el plantel volvió a entrenarse a las 17 en Ezeiza. El cronograma difundido establece que el miércoles al mediodía Scaloni brindará una conferencia de prensa en horario a confirmar, seguida por un entrenamiento vespertino a puertas cerradas.

El Monumental, que será sede del partido, cuenta con capacidad superior a 80.000 espectadores y se espera una asistencia masiva para el compromiso, por la convocatoria propia del equipo argentino y porque puede ser el último partido oficial de Messi con la selección en la Argentina.

La expectativa también está puesta en los futbolistas citados para este compromiso. La lista de convocados difundida por la AFA incluye a figuras consolidadas y a jóvenes promesas que se integran progresivamente al plantel. Entre los arqueros están Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

En la defensa, Scaloni contará con Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (AFC Bournemouth).

Los mediocampistas convocados son Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Alan Varela (FC Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Genoa).

Los delanteros elegidos por el cuerpo técnico son Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).