Quiénes son los candidatos para dirigir a Boca Juniors tras el despido de Fernando Gago

“Hemos tomado una decisión. Hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución”. Con esas palabras, Chico Serna, integrante del Consejo de Fútbol, anunció la salida de Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors tras la derrota ante River Plate en el Superclásico.

El ciclo del ex volante había quedado en la cuerda floja tras la dura eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, pero cómo logró recuperarse y había hilvanado nueve triunfos en los últimos 10 partidos antes de visitar el Monumental, su estadía se estiró hasta la caída contra el equipo de Marcelo Gallardo a pesar de estar en la cima de la Zona A del certamen local.

La práctica de este martes tendrá a Mariano Herrón a cargó del primer día de entrenamiento luego del duelo ante River. Mientras tanto, y a poco menos de un par de semanas del partidos por los octavos de final del Apertura y con el Mundial de Clubes a la vista, Juan Román Riquelme tendrá la tarea de buscar al que será el séptimo entrenador de su gestión, primero como vicepresidente y desde fines de 2023 como titular del club.

La salida de Gago se produce tras una frustración más para los hinchas de Boca, que este año no tendrá competencia internacional, más allá de la participación en el Mundial de Clubes. Es más, hay que recordar que el último título que logró el Xeneize fue la Supercopa Argentina en marzo de 2023 tras vencer a Patronato (3-0).

En la danza de nombres, hay algunos que ganan terreno porque están sin trabajo. Uno de ellos es el de Gustavo Quinteros. El DT campeón con Vélez, que dejó El Fortín para irse a Brasil a dirigir al Gremio, fue despedido tras un mal comienzo en el Brasileirao. En su paso por el conjunto de Porto Alegre, acumuló ocho victorias, cinco empates y misma cantidad de derrotas en los 18 encuentros que estuvo en la institución.

Más allá de ese mal trago para el ex jugador, hay que mencionar que su paso por diferentes clubes de Sudamérica fue exitoso: salió campeón en Colo Colo, Emelec, Universidad Católica y en dos clubes de Bolivia (Oriente Petrolero y Bolívar).

Por otra parte, hay un apellido que volverá a aparecer en escena y es el del Tata Martino. El ex técnico del Inter Miami tuvo charlas con Riquelme y compañía antes del arribo de Jorge Almirón en 2023. Instalado en Rosario, su ciudad natal, el ex entrenador de la selección argentina hace poco más de un mes se refirió a lo que fueron sus charlas con la dirigencia xeneize.

“Cuando me fui de Inter dije que necesitaba estar en Rosario por lo menos unos cuantos meses, y así sucedió: desde diciembre estoy en Rosario. En algún momento voy a volver a trabajar, pero nada más que eso”, declaró Martino en una charla con ESPN. El ex jugador de Newell’s desembarcó en Las Garzas en julio de 2023, dirigió 67 partidos y levantó 2 títulos (Leagues Cup 2023 y MLS Supporters’ Shield 2024).

En junio de 2024, Martino había dialogado con TyC Sports sobre la posibilidad fallida de llegar a Boca: “Lo pensé mucho. Yo estaba sin trabajo y era un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo, esas posibilidades que te gustan mucho las vas viendo como si fueran la última y entonces lo pensé bastante. Las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar”.

Luego de aquel “no”, habrá que ver si Riquelme y compañía volverán a buscar al rosarino. Martino está en Europa junto a su esposa y estaría esperando una oferta del fútbol de Brasil para considerar su regreso a la dirección técnica.

Otro de los nombres que ya sonaron antes de la llegada de Gago fue el de Kily González, ex compañero de Riquelme en Boca y la selección argentina, que estuvo invitado a su partido homenaje en 2023 y figura en carpeta desde hace tiempo entre los nombres que seducen para conducir a Boca. El histórico jugador de Rosario Central dejó Unión de Santa Fe hace algunas semanas ya fue sondeado desde la Ribera. Esto no quiere decir que haya habido una tratativa formal, aunque sí exploraron cuál es su situación.

Otros posibles candidatos

Respecto a algunos DTs que están libres y en condiciones de negociar su arribo a Boca figuran Gabriel Milito (de último paso por Atlético Mineiro), Gabriel Heinze (sin trabajo desde su salida de Newell’s a fines de 2023), Rodolfo Arruabarrena (su última experiencia fue en Arabia Saudita con Al-Taawoun) y José Pekerman. Todos los mencionados tienen contacto directo con Román o los integrantes del Consejo de Fútbol, aunque por el momento no está claro si avanzarán por alguno de ellos.

Los prohibidos

En otro rango de entrenadores se encuentran los “prohibidos”. Son dos a los que Riquelme mira de reojo por su vínculo directo con Mauricio Macri, enemigo político. Ya sin Guillermo Barros Schelotto en libertad porque asumió en Vélez, quedan las figuras de otros dos ídolos del Xeneize que también están sin trabajar. Martín Palermo fue despedido de Olimpia de Paraguay a pesar de salir campeón a finales del 2024 tras el mal comienzo en la Copa Libertadores.. El máximo goleador en la historia del club terminó de borrarse de la carpeta del Consejo de Fútbol cuando fue anunciado como el DT que comandaría a Boca si Andrés Ibarra ganaba las elecciones a fines de 2023. En la misma sintonía, un Carlos Tevez de último paso por Independiente de Avellaneda declaró públicamente que no se identifica con los manejos de la actual conducción y lógicamente se apartó de la escena.