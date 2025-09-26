Tras la victoria ante Vélez, Racing se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores y volvió a encender la ilusión de su hinchada. El conjunto dirigido por Gustavo Costas aspira a recuperar la corona continental y, en las últimas horas, cobró fuerza el rumor —alimentado por los simpatizantes— sobre la posible incorporación de Rodrigo De Paul para reforzar el equipo en las instancias decisivas.

En una entrevista con ESPN, Diego Milito se refirió a esa posibilidad desde su doble rol de presidente e hincha, aunque acotó que su manifestación fue, por ahora, más un deseo que un anuncio formal: “Rodrigo y Lautaro (Martínez) son chicos que tienen las puertas abiertas, lo saben. Tengo una excelente relación con los dos, los quiero mucho. Son momentos”.

Milito fue cuidadoso al enfatizar que en ese momento no existían negociaciones, sondeos ni conversaciones formales para concretar el regreso de De Paul, por lo que cualquier expectativa debe ser tomada con prudencia. Aun así, las palabras del exdelantero encendieron la imaginación de los hinchas, que rápidamente activaron campañas en redes sociales para intentar persuadir al mediocampista.

Las motivaciones detrás de la iniciativa popular no son exclusivas de la coyuntura: en el pasado hubo tránsitos y retornos de figuras que alimentaron esperanzas similares, lo que alienta a algunos a creer que un acuerdo podría llegar a concretarse. En el club, sin embargo, persiste la distancia entre el deseo expresado públicamente y la concreción de gestiones formales, que implicarían aspectos deportivos, contractuales y económicos por resolver.

Mientras la atención se concentra en la Copa y Racing prepara la serie de semifinales, la discusión sobre incorporaciones de impacto seguirá dentro del universo de deseos de la hinchada y de valoraciones dirigenciales, con la certeza de que, hasta que no exista una confirmación oficial, la posibilidad de sumar a De Paul permanece en el terreno de la especulación.