Racing enfrenta a Flamengo en busca de dar vuelta la serie

Racing va en busca de una victoria ante Flamengo en el partido más importante de la temporada, en el que tendrá la posibilidad de llegar a la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años.

El encuentro se jugará en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.

La mala noticia para la Academia es la ausencia de Santiago Sosa, capitán y referente del equipo, que no podrá jugar tras haber sido operado de una fractura del hueso malar derecho. El mediocampista tendrá entre 4 y 6 semanas de recuperación y también es duda en caso de que la Academia logre llegar al partido final.

Por el momento, Gustavo Costas no confirmó la formación de la Academia, pero se estima que Juan Nardoni sea el reemplazante de Sosa. La otra duda es si jugará Tomás Conechny o si agregará otro volante a la mitad de la cancha.

Por su parte, Flamengo viene de perder en su última presentación en el Brasileirao, tras caer ante Fortaleza por 1-0. El Mengão también tendrá una baja de peso ya que Pedro, su atacante más peligroso, no podrá jugar por una fractura en el antebrazo.

Probables formaciones de Racing vs Flamengo por Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Cómo ver en vivo Racing vs Flamengo

El partido será transmitido en Argentina por Telefe, la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.