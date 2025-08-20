Racing logró un heroico triunfo y clasificó a cuartos de final en la Libertadores

Racing le ganó 3-1 a Peñarol, dio vuelta la serie (3-2 global) y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Vélez. Franco Pardo, cuando todo se encaminaba a los penales, incluso Gustavo Costas había sacado a Gabriel Arias por Facundo Cambeses, hizo el gol agónico para el delirio del Cilindro.

En los quince minutos iniciales, llegaron goles en ambos lados: primero de Adrián Martínez y luego la igualdad de Nahuel Herrera. Sobre el final del segundo tiempo, Maravilla -que tuvo su noche récord- empató la serie con un gol de penal. En la última, Pardo, de cabeza, le dio la clasificación agónica al equipo argentino. Marcos Rojo y Bruno Zuculini fueron expulsados por hacer disturbios en el banco de suplentes y no jugarán la ida con el Fortín. / TyC Sports